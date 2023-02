Il momento del crollo di un edificio catturato dalle telecamere a circuito chiuso

Il momento in cui un terremoto di magnitudo 7.8 ha abbattuto interi condomini nella città turca di Diyarbakir lunedì 6 febbraio è stato catturato dalle telecamere a circuito chiuso.

Il potente terremoto ha colpito prima dell'alba nel sud-est della Turchia e parti della Siria, ed è stato seguito da scosse di assestamento nel primo pomeriggio.

I filmati di sicurezza rilasciati dal Dipartimento di Polizia di Diyarbakir domenica (12 dicembre) mostrano edifici tremanti prima che alcuni crollassero in macerie in pochi secondi, con persone che fuggivano per le strade.