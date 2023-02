Le previsioni del tempo per giovedì 23 febbraio 2023

NORD e CENTRO

Cielo molto nuvoloso al Nord con precipitazioni sparse, nevose sopra ai 1500 metri. Nuvolosità in aumento al Centro con possibili deboli piogge sparse, in attenuazione dalla sera. Le temperature saranno stabili su valori ancora relativamente miti, con venti deboli meridionali, localmente più intensi lungo le coste.

SUD E ISOLE

Passaggio di nubi sparse al Sud Italia, più compatte su Molise, Campania, Puglia e Basilicata: su queste zone saranno possibili al più isolati e brevi piovaschi. Si segnala anche la presenza di nubi basse sulle aree Ioniche con locali foschie dense e banchi di nebbia durante le ore notturne lungo le aree litoranee. Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo: solo sulle zone Ioniche e Adriatiche le minime saranno in lieve rialzo, mentre le massime in leggero calo.