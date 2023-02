2 milioni l'anno per restare giovane: i segreti del magnate dalla prestanza fisica di un 18enne

L'eterna giovinezza ha un costo, alto. È l'imprenditore Bryan Johnson, diventato ricco per la vendita della sua creatura Braintree (Un sistema di pagamento online) a eBay, a raccontare la nuova frontiera per contrastare l’invecchiamento e potenziare il sistema immunitario. La sua età anagrafica non ha nulla a che vedere con la prestanza fisica. Il 45enne, infatti, nasconde il vigore di un ragazzo di 18 anni. Il suo quotidiano, però, è tutt'altro che spensierato. Le giornate sono cadenzate da una sveglia all'alba, una rigida dieta, allenamenti e visite mediche. Il Project Blueprint costa 2 milioni di dollari l'anno ed è finalizzato a riprogettare il suo corpo.

Johnson non è solo nell'impresa, con lui lavora un équipe di circa 30 medici ed esperti che seguono l'andamento della ricerca: dalla dieta di meno di duemila calorie giornaliere agli impulsi elettromagnetici per tonificare i muscoli. Trattamenti, che avrebbero già dato risultati.

Stando a quanto dichiarato dall'imprenditore, e dai medici che lo seguono, il corpo del magnate dimostrerebbe almeno cinque anni in meno. Meglio il cuore, che batte al pari di un 37enne. La pelle sembra quella di un uomo di 28 e dei famosi anni diciotto ci sarebbe la capacità polmonare e la forma fisica.