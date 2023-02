La storia dei calciatori e del coach intrappolati nella grotta di Tham Luang

Era il 23 giugno del 2018. Dopo un allenamento di calcio, la squadra degli Wild Boars (Moo Pa in tailandese) andò alla grotta di Tham Luang a Chiang Rai in Thailandia, spesso usata come punto di ritrovo. Un'improvvisa tempesta causò l'allagamento degli stretti passaggi della grotta, intrappolando i ragazzi e il coach all'interno.

Trascorsero nove giorni al buio e senza cibo - mentre diecimila persone erano impegnate nelle ricerche - prima di essere trovati dai sommozzatori.

La nostra inviata Laura Tangherlini seguì le tappe della liberazione, dopo tre giorni di operazioni, dei dodici calciatori della squadra dei “Cinghialotti”, del loro coach, del medico e dei sommozzatori rimasti con loro nella grotta.