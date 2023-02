Thailandia, il racconto dei ragazzi salvati dalla grotta di Tham Luang nel 2018

“Abbiamo fatto una partita e poi siamo andati nella grotta, non ci eravamo mai stati, volevamo festeggiare anche un compleanno, ma siamo rimasti bloccati. C'era acqua ovunque. Alcuni non potevano nuotare”. Nella conferenza stampa, dopo il salvataggio, i ragazzi della squadra dei “Cinghialotti” raccontarono le drammatiche giornate in cui rimasero intrappolati senza cibo.

Era il 23 luglio del 2018 quando dodici ragazzi e il loro allenatore rimasero intrappolati nel sistema di grotte di Tham Luang per due settimane prima di essere tratti in salvo.