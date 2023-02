L'agricoltura in crisi. L'impatto sull'Italia del cambiamento climatico

Sabrina Bellomo è andata in Toscana e in Puglia per raccontare l’impatto del cambiamento climatico sull’agricoltura. Mentre al nord il caldo anomalo di dicembre e le successive gelate hanno rovinato molti raccolti, al sud alla tropicalizzazione del clima si risponde con la tropicalizzazione dell’agricoltura. E così sono sempre più diffuse le coltivazioni di avocado, mango, banano. Ma la crisi climatica morde anche nel meridione, con la siccità e fenomeni estremi sempre più frequenti.