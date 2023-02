"Serve un'Europa che agisca in fretta", così la premier dopo la tragedia dei migranti nel Crotonese

La tragedia nel Crotonese dimostra che "più gente parte e più gente rischia di morire. L'unico modo per affrontare seriamente, e con umanità, questa materia è fermare le partenze. Quindi serve un'Europa che agisca in fretta. Per questo oggi ho inviato una lettera al Consiglio europeo e alla Commissione europea per chiedere che venga immediatamente reso concreto quanto deciso all'ultimo Consiglio europeo". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenuta alla prima puntata della nuova trasmissione di Bruno Vespa, Cinque minuti, in onda subito dopo il Tg1 della sera. Meloni ha anche affrontato i temi della guerra in Ucraina e dell'invio di armi da parte italiana, e dell'elezione della nuova guida del Pd, Elly Schlein, alla quale la premier ha fatto gli auguri in un colloquio telefonico.