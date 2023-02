Adottata dagli zii la neonata estratta dalle macerie, la sua famiglia è morta nel crollo

Una bambina nata nel nord della Siria durante il devastante terremoto di questo mese si è riunita sabato (18 febbraio) a sua zia e suo zio, dopo che i suoi genitori e fratelli sono morti nel disastro. I video che circolavano ampiamente sui social media dopo il terremoto mostravano un soccorritore che si arrampicava giù da una collina di macerie trasportando un minuscolo bambino coperto di polvere.

La neonata è stata successivamente identificata come la figlia di Abdallah e Afraa Mleihan, morti nel terremoto insieme agli altri loro figli nella città di Jandaris nella provincia siriana di Aleppo. La neonata è stata curata nell'ospedale Jihan più a ovest nel distretto di Afrin fino a quando i medici non hanno potuto verificare l'identità dei suoi parenti. Sabato, la zia paterna Hala e lo zio acquisito Khalil Al-Sawadi sono finalmente andati a prendere la nipote, che hanno chiamato Afraa, in onore della madre defunta.

"Questa ragazza significa così tanto per noi perché non è rimasto nessuno della sua famiglia oltre a questo bambino. Sarà un ricordo per me, per sua zia e per tutti i nostri parenti nel villaggio di sua madre e suo padre", Sawadi ha detto a Reuters.

Accanto ad Afraa, avvolta in una coperta rosa, la figlia biologica, appena nata, Ataa, avvolta in blu. Ataa è nata tre giorni dopo il terremoto e Sawadi ha detto che li crescerà insieme. Jandaris, dove vive Sawadi, è una delle città più colpite nelle parti del nord controllate dai ribelli. Molti altri bambini sono rimasti orfani lì a causa del terremoto, dopo essere sopravvissuti ad anni di bombardamenti durante la guerra di quasi 12 anni che ha devastato la Siria.