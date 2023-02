Aerei sfrecciano sul Lago Huron, nel punto dove l'esercito ha abbattuto un "oggetto ottagonale"

Un video pubblicato dall'agenzia Reuters mostra il volo di alcuni aerei che sfrecciano sopra al lago Huron: nel punto dove domenica l'esercito americano ha abbattuto un oggetto volante ottagonale misterioso. Secondo l'utente di Twitter "Saleh Trades" - che ha pubblicato le immagini - gli aerei sono comparsi "dopo che ho sentito segnalazioni di oggetti volanti", mentre era seduto nel cortile di casa.

Il Pentagono ha detto che l'oggetto non identificato è stato distrutto da un caccia F-16, e che sembrava aver viaggiato vicino a siti militari statunitensi, anche se - così i militari Usa - "non rappresentava solo una minaccia per l'aviazione civile, ma anche un potenziale strumento di sorveglianza".

I funzionari hanno detto che è stato il quarto oggetto abbattuto in poco più di una settimana da quando le forze di sicurezza nordamericane sono state in massima allerta per le minacce aeree.