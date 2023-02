Alaska, alce aggredisce una donna a spasso con il cane: il video ripreso da una passante

“Pensavo che qualcuno con una bicicletta mi avesse investito”, ha raccontato la donna in una delle diverse interviste rilasciate alle tv locali. “Mi sono messa le mani sulla testa e ho pensato 'sto sanguinando'. Soltanto quando ho alzato lo sguardo mi sono resa conto di essere stata presa a calci da un grosso alce”, è il racconto di Tracy H. La malcapitata percorre la strada dove è avvenuta l'aggressione tre volte al giorno in compagnia del suo cane: Gunner. A riprendere la scena un'altra donna che grida “Attenta”, “Attenta”, a bordo di un'auto con il marito, ma l'alce è già in corsa e con lo zoccolo colpisce. Le immagini si fermano, perché la coppia scende dalla vettura per prestare soccorso.