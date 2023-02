Amadeus: "Ornella Vanoni superospite della finale di Sanremo"

Ornella Vanoni superospite della serata finale di Sanremo, sabato 11 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus in diretta al Tg1 delle 20.

"Stamattina - ha detto il direttore artistico del Festival -, stavo davanti al mare, e ho fatto un invito a una signora molto amata, con una videochiamata. Lei mi ha risposto, ho registrato tutto". "Ornella, vuoi essere la superospite femminile della serata finale del Festival?", la richiesta di Amadeus. "Ma certo, Ama, sarò per sempre con te", la risposta.

Amadeus le ha chiesto di cantare L'appuntamento, "non puoi non farlo". "Qualcosa di più attuale no?", ha replicato Vanoni scherzando. "Sanremo ti aspetta, tutto il pubblico ti aspetta", ha concluso Amadeus, assicurando poi alla conduttrice del Tg1, Elisa Anzaldo, che anche quest'anno sfoggerà le sue giacche di lurex e paillettes: "Tra la mia giacca e quella di Morandi - ha ironizzato - dovrete regolare la luminosità del televisore".

Amadeus durante il collegamento ha, peraltro, speso parole di ringraziamento e affetto per Fiorello, per la sua grande generosità nel voler realizzare per quattro serate, dal martedì al venerdì, un'edizione "super speciale" di Viva Rai2! su Rai1, sempre in diretta da Via Asiago a Roma, in onda subito dopo la diretta dal teatro Ariston.