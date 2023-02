Anna Bonfrisco a Rainews.it: "Io colpita dalle sanzioni iraniane per aver sostenuto le donne"

In Iran il popolo che chiede un cambio dell'attuale governo scende ancora nelle strade nelle principali città del Paese, mentre gli ayatollah guidati da Ali Khamenei continuano ad eseguire condanne a morte e a reprimere duramente le proteste con l'aiuto dei Pasdaran, l'esercito 'ideologico' nel mirino della comunità internazionale a causa di gravi violazioni dei diritti umani. Quasi 600 le vittime, molte giovanissime e 20000 gli arresti.

Recentemente la Repubblica islamica dell'Iran è stata sanzionata dall'Unione Europea a causa del pugno duro sulla protesta per Mahsa Amini, poi sono arrivate anche le sanzioni per la vendita di droni iraniani alla Russia nella guerra in Ucraina. Teheran ha a sua volta risposto facendo una sua lista di sanzioni con cui colpire entità e soggetti che ritiene sgraditi.

Tra loro c'è l'eurodeputata Anna Bonfrisco, che da anni si occupa dei diritti umani e di quelli delle donne in Iran, le abbiamo chiesto perchè Teheran ha scelto proprio lei.

La questione iraniana sarà dibattuta lunedì a Bruxelles dove è prevista una discussione sull'emendamento, già votato con successo a Strasburgo un mese fa, che chiede di inserire i Pasdaran nella lista europea delle organizzazioni terroristiche. La diaspora iraniana numerosa in Nord Europa promette la presenza di 50000 persone per convincere Bruxelles a ratificare quel voto.