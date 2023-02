Anna Oxa a Belve risponde sulla falsa lite con Madame a Sanremo e a Fedez: “Giochini mediatici”

Tornando al Festival di Sanremo, Anna Oxa ha risposto alle domande di Francesca Fagnani sulla “lite con Madame” dietro le quinte, subito smentita da entrambe, e quel “maleducata” detto da Fedez al margine di una sessione di prove al Teatro Ariston. Conclusa la kermesse sanremese in 25° posizione, e poco disponibile alle interviste, Oxa ha scelto Belve per commentare le recenti esibizioni. Su Madame, e quella “lite nei camerini”, la cantante ha risposto chiaramente: “Per denigrare qualcuno devi inventare una storia, orchestrata ad arte da qualche salottino”. Oxa fa capire a Fagnani di avere dei sospetti in merito ma non fa alcun nome: “Ci possono essere ragioni che ora non posso rivelare, abbiamo fatto querela”. E ancora, Oxa ha risposto anche a Fedez che in una diretta Instagram l'aveva attaccata. “Non sono stata maleducata. Semmai è il contrario, sono passati gli altri davanti a me. E non ritengo di fare parte di questi giochini mediatici. La maleducazione è fare un filmato senza conoscere i fatti e senza nemmeno contattarmi”.