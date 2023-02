Antiochia, i Vigili del fuoco italiani mettono in salvo un giovane - Video

Sono due i ragazzi che le squadre Usar (Urban Search And Rescue) dei vigili del fuoco italiani sono riusciti a salvare in due distinte operazioni di soccorso ad Antiochia. I soccorritori erano partiti due giorni fa dalla Toscana e dal Lazio. Si tratta di personale specializzato per la ricerca di dispersi sotto le macerie, che ha operato nelle analoghe emergenze in Italia e all’estero. Nel gruppo anche 11 sanitari e 6 unità del Dipartimento della Protezione civile. Il contingente italiano ha inoltre allestito un campo base nella città di Hatay.