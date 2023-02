Mamma aquila protegge le uova e sfida la tempesta

All'interno della Foresta nazionale di San Bernardino, nel sud della California, una coppia di aquile di mare dalla testa bianca, rapace simbolo degli Stati Uniti, protegge le uova dalla tempesta di neve che in questi giorni ha colpito la zona.

“Per la maggior parte del giorno e per tutta la notte Jackie è rimasta sulle uova mentre nevicava”, raccontano con un post social i membri dell'organizzazione Friends of Big Bear Valley che gestisce la webcam puntata sul nido. “Spesso immobile per lunghi periodi, ha dormito finché la neve non l'ha ricoperta completamente. Poi si è alzata scrollandosi di dosso tutto, ha controllato e girato le uova, poi si è accovacciata nuovamente su di esse per proseguire la cova”.

Con le loro 7000 penne impermeabili e il sottostante spesso strato di piume, le aquile calve sono perfettamente in grado di gestire questo tipo di clima.