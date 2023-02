Il primo arresto di Ovidio Guzman, figlio di "El Chapo", nel 2019

Ovidio Guzman, figlio di El Chapo, era già stato arrestato dalle forze di sicurezza messicane nel 2019, ma era stato poi rapidamente rilasciato per porre fine alla violenta rivolta della sua banda di narcotrafficanti in una imbarazzante battuta d'arresto per le autorità messicane.

Soprannominato El Raton, è diventato una figura chiave del narcotraffico dopo l'arresto del padre, estradato negli Stati Uniti nel 2017 e condannato all'ergastolo nel 2019 dopo essere stato giudicato colpevole di reati legati al traffico di droga e riciclaggio di denaro.