Arrivano i taxi robot: le città non saranno più le stesse

L'azienda del principale motore di ricerca cinese Baidu Inc. ha annunciato che nella città di Wuhan la sua flotta di robotaxi - veicoli senza conducente - è aumentata di oltre 100 unità. La società aveva ottenuto lo scorso anno le licenze per operare con il suo servizio "Apollo Go" nelle strade di Wuhan e Chongquing.

Apollo Go, il primo servizio del genere in Cina, adesso copre un'area di oltre 530 chilometri quadrati, ha detto alla Reuters Ren Han, portavoce del gruppo Baidu Intelligent Driving. A gennaio 2023 il servizio aveva già operato oltre 2 milioni di corse.

Un cittadino di Wuhan dice che si serve del servizio ogni giorno per andare a lavoro: "Credo che i tempi di risposta di Apollo Go siano più rapidi, ed è più conveniente". "Nonostante sia un'auto senza conducente, l'esperienza di guida è fluida", dice Peng, che lavora nell'industria tecnologica. Nel dicembre 2022 Baidu ha ottenuto la sua prima licenza per sperimentare il servizio robotaxi anche nella capitale Pechino.