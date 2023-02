L'artiglieria ucraina fa fuoco a 15 km dalla città di Donetsk

Sulla linea del fronte, a poca distanza dalle forze russe, una brigata ucraina di artiglieria spara missili Grad.

Il comandante della batteria spiega che la sua unità sta operando a soli 15 chilometri dalla città di Donetsk, controllata da Mosca. Le truppe di terra non avanzano né arretrano, anche per via del fango: “Entrambe le parti mantengono le loro posizioni, perché come vedete qui primavera significa fango, è impossibile avanzare”. Un altro ufficiale dice che il meteo comunque non influenza la capacità di colpire il bersaglio: “Con ogni tempo, che sia pioggia o neve, questa unità porta avanti il lavoro, se ci dabbo un bversaglio dobbiamo distruggerlo”.

Ci si aspettava un'offensiva da ambo le parti finché il terreno era ghiacciato. Ma con temperature più alte le condizioni per un'avanzata sono diventate proibitive, riducendo la possibilità che vi siano novità significative a breve termine.