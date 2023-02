Matteo Messina Denaro è in gravi condizioni

Parla per la prima volta con RaiNews24 l'avvocatessa Lorenza Guttadauro, legale di fiducia oltre che nipote di Matteo Messina Denaro: "Le sue condizioni sono molto gravi. Non credo che la cella possa essere paragonata ad un ambulatorio medico. Non so se lo stanno curando bene". "Io non ho visto sedie per la chemio, c'era solo un tavolo - dice ancora a Valeria Ferrante.

Dopo il primo interrogatorio, avvenuto nel carcere de L'Aquila il 13 febbraio, il procuratore Maurizio De Lucia e l'aggiunto Paolo Guido avevano detto di averlo trovato: "lucido, sereno e con tutte le cure necessarie".