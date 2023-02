Aya, la neonata salvata dalle macerie, sta ricevendo richieste di adozione da tutto il mondo

Migliaia di persone si sono offerte di adottare la bambina nata sotto le macerie di un edificio crollato nel nord-ovest della Siria, a seguito del terremoto di lunedì. Quando è stata salvata, la piccola Aya - che significa miracolo in arabo - era ancora collegata a sua madre dal suo cordone ombelicale. Sua madre, suo padre e tutti e quattro i suoi fratelli sono morti dopo che il terremoto ha colpito la città di Jindayris. Aya è ora in ospedale. "È arrivata lunedì in pessime condizioni, aveva protuberanze, lividi, aveva freddo e respirava a malapena", ha detto Hani Marouf, il pediatra che si occupa di lei. Ora è in condizioni stabili.

I video del salvataggio di Aya sono diventati virali sui social media. Il filmato mostra un uomo che corre via dai detriti crollati di un edificio, tenendo in braccio un bambino coperto di polvere. Khalil al-Suwadi, un lontano parente, che era presente quando è stata portata in salvo, ha portato la neonata dal dottor Marouf nella città siriana di Afrin. Migliaia di persone sui social media hanno ora chiesto dettagli per adottarla. Un rapporto diceva che il suo prozio l'avrebbe adottata.

Un conduttore televisivo kuwaitiano ha dichiarato: "Sono pronto a prendermi cura e ad adottare questo bambino... se le procedure legali me lo consentiranno". Il direttore dell'ospedale, Khalid Attiah, afferma di aver ricevuto dozzine di chiamate da persone di tutto il mondo che volevano adottare la piccola Aya. Attiah, che ha una figlia di soli quattro mesi più grande di lei, ha detto: "Non permetterò a nessuno di adottarla ora. Fino al ritorno di qualche parente lontano di famiglia, la tratterò come una di me". Per ora, sua moglie la sta allattando insieme alla propria figlia. Nella città natale di Aya, Jindayris, le persone stanno cercato tra gli edifici crollati i propri cari.

Si stima che il 90% della città è stato distrutto e la maggior parte dell'aiuto fino ad ora è venuto dalla popolazione locale. I soccorritori dell'organizzazione White Helmets, che hanno fin troppo familiarità con il tirare fuori le persone dalle macerie per oltre un decennio durante la guerra civile siriana, hanno prestato il loro aiuto a Jindayris. "Anche i soccorritori possono finire per essere vittime a causa dell'instabilità dell'edificio", ha detto Mohammed al-Kamel.