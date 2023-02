Bakhmut, il momento in cui il medico Usa è stato ucciso dal missile russo: le urla dei sopravvissuti

È l'ora di pranzo quando un gruppo di volontari è impegnato a Bakhmut, nella zona orientale di Donetsk, in un soccorso a feriti. Tra gli altri c'è Simon Johnsen, un paramedico norvegese, che resta coinvolto nell'esplosione e si ritrova con un “forte fischio nelle orecchie” mentre controlla l'integrità del suo corpo. Una testimonianza raccolta da Cnn che pubblica il video, in esclusiva, documentando la morte del medico Pete Reed. Lo scorso 2 febbraio, il volontario Usa è deceduto insieme a una donna civile ucraina che stava ricevendo le cure. Sono terribili le urla dei sopravvissuti, che si possono ascoltare subito dopo l'esplosione.

La ricostruzione dell'emittente televisiva parla di atto voluto, portato a termine con la tecnica del “doppio colpo”: colpire un bersaglio, aspettare qualche minuto che arrivino i primi soccorritori per poi colpire di nuovo nello stesso punto. Dalle immagini, il missile centra l'ambulanza improvvisata della squadra di Reed. C'è, però, un primo missile che sfreccia davanti a un veicolo bruciato. Le analisi dei fotogrammi, per comprendere la tipologia di armi utilizzate (Secondo gli esperti un missile anticarro Kornet a guida laser, ndr), è stata ampiamente documentata dal quotidiano The New York Times . “L'ambulanza sostengono gli operatori umanitari - nel racconto raccolto da Cnn - era chiaramente contrassegnata. Eravamo monitorati e siamo stati presi di mira”.

La Russia ha negato di aver deliberatamente condotto un attacco contro il personale civile.