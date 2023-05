Bambino mostra l'uso di un mortaio, la bandiera ucraina sulla divisa: il video sui social russi

Un video impressionante dove un adolescente mostra l'uso di un mortaio, inserendo un grosso proiettile nell'arma d'artiglieria. Ha una bandiera ucraina sulla divisa: il video è stato diffuso sui social russi.

Il filmato - che non indica né il luogo né la data dell'avvenimento - girato presumibilmente al fronte.

Mentre in questi giorni, le forze russe in Ucraina hanno lanciato la nuova grande offensiva nella regione di Luhansk, secondo l'Istituto per lo studio della guerra, che nel suo ultimo rapporto parla di "elementi significativi di almeno tre divisioni russe" impegnati in operazioni offensive in questo settore. Questo "indica che l'offensiva russa è iniziata, anche se le forze ucraine stanno finora impedendo alle forze russe di ottenere guadagni significativi", secondo il thinktank.

Il ritmo delle operazioni russe lungo la linea Svatove-Kreminna nella parte occidentale di Luhansk è "aumentato notevolmente nell'ultima settimana", ha aggiunto l'ISW che cita fonti russe e avverte di progressi "marginali lungo il confine Kharkiv- Luhansk, in particolare a nord-ovest di Svatove vicino a Kupyansk e ad ovest di Kreminna.