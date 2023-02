Barlozzetti: "L'emozionante avventura di Fabiola Gianotti e del Cern nel nome della scienza"

Il docufilm vuole raccontare la vita e il percorso professionale di Fabiola Ganotti, la scienziata italiana alla guida del Cern.

"Fabiola Gianotti. Alle origini del nostro futuro" è stato scritto da Chiara Avesani con la collaborazione di Guido Barlozzetti e diretto da Matteo Delbò, una produzione Rai Documentari presentata oggi nella sede Rai di Via Mazzini a Roma. "Una storia vera, la storia di una scoperta ma anche una storia umana. La storia di una scienziata che ha raggiunto l'apice della sua carriera in un contesto internazionale" ha affermato Marinella Soldi, presidente Rai durante la conferenza stampa di presentazione del progetto. Il documentario andrà in onda venerdì 3 febbraio, alle ore 16.40, su Rai3.