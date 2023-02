Beyoncé nella storia dei Grammy: commossa ringrazia Dio, la sua famiglia e la comunità queer

La star statunitense ha superato il record che il direttore d'orchestra Georg Solti deteneva dal 1997. Beyoncé è stata protagonista assoluta nella notte dei Grammy Awards 2023. A lei sono andati i premi come migliore canzone R&B con “Cuff It”, miglior registrazione di musica dance-elettrica per “Break My Soul”, miglior performance R&B tradizionale con “Plastic Off the Sofa” e miglior album dance-elettronica per “Renaissance”. Per poco non incassava il premio 'album dell'anno', andato a Harry Styles con “Harry's House”.