A Kiev Biden firma il libro degli ospiti scrivendo "Slava Ukraini"

Lunedì Joe Biden ha fatto una visita a sorpresa nella capitale ucraina Kiev. Nella sua breve visita, Biden ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un libro degli ospiti, in cui ha elogiato il leader ucraino ed ha espresso rispetto per il suo "coraggio e leadership". Ha inoltre scritto: "Kiev ha catturato parte del mio cuore. Sapevo che sarei tornato". Il riferimento è alle precedenti viste di Biden nella capitale ucraina, in veste di vice presidente dell'amministrazione Obama.