Il bambino si maschera come Matteo Messina Denaro: "C'è richiesta per Carnevale"

Effetti collaterali della diffusione delle immagini dell'arresto di Matteo Messina Denaro, il boss imprendibile, arrestato dopo 30 anni. Questa volta a far discutere sono le immagini di un bambino vestito come il boss al momento dell'arresto, accompagnate da un audio estrapolato da uno dei tanti servizi giornalistici andati in onda subito dopo il blitz dei Ros alla cinica “La Maddalena” di Palermo.

A denunciare questo nuovo episodio è Francesco Emilio Borrelli, deputato eletto tra le fila dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che ha condiviso il filmato sui social. Il piccolo, ignaro, cammina “scortato” da due adulti, è vestito come il mafioso: montone, berretto, pantaloni marroni e occhiali da sole. Uno dei familiari ha perfino una pistola presumibilmente finta che agita davanti al video.

Tanti i commenti, “Si è arrivati al degrado più assoluto” scrive il parlamentare. "Una pseudo goliardata di cattivo gusto - continua - che adesso sta coinvolgendo anche i bambini in occasione del Carnevale”. Borrelli, ospite di “Ore 14”, il programma televisivo in onda su Rai 2, ha denunciato il malcostume.