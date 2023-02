Allegri furibondo contro il pubblico che fischia dagli spalti durante Juventus-Fiorentina

Durante la partita della Juventus contro la Fiorentina, finita 1-0 , Massimiliano Allegri ha partecipato con pathos crescente minuto dopo minuto dal bordocampo.

Ha esultato per l'annullamento del gol di Castrovilli per fuorigioco. E poi si è beccato un giallo dall'arbitro Fabbri per aver urlato contro un tifoso colpevole, secondo lui, di aver fischiato preventivamente un giocatore. "Stai zitto, vieni qui", gli ha urlato dopo aver sentito le sue parole e averlo fissato torvo, prima di essere allontanato dal team manager bianconero Fabris.

A fine partita Allegri ai microfoni dei giornalisti ha spiegato: "Partono da casa e decidono che Kean vada fischiato, che De Sciglio vada fischiato e Paredes uguale. A me non va bene. Si sta tutti dalla stessa parte in questo momento".