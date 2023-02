Cremonese - Roma 2-1, la sintesi della partita

È la Cremonese l'anti-Roma. Dopo l'1-2 in Coppa Italia, i grigiorossi superano la Magica anche in campionato. Una vera e propria maledizione per José Mourinho, che si fa anche espellere all'inizio del secondo tempo per una parola di troppo all'indirizzo del quarto uomo. I lombardi passano in vantaggio al 17esimo con un gran gol di Frank Tsadjout. Nel secondo tempo le sostituzioni ridanno vigore alla Roma, con Abraham, El-Shaarawy e Matic al posto di Pellegrini, Zalewski e Cristante. La squadra di Mourinho assedia i padroni di casa nella loro metà campo e trova il pareggio con Spinazzola. Ma all'81esimo un rigore trasformato da Ciofani regala il nuovo vantaggio agli uomini di Davide Ballardini. La Roma, che vincendo avrebbe agganciato Inter e Milan al secondo posto, resta ferma in quinta posizione momentaneamente fuori (anche se solo di un punto) dalla zona Champions. La Cremonese festeggia il suo primo successo stagionale e, scavalcando la Sampdoria, non è più ultima. Anche se rispetto alla zona salvezza, cioé allo Spezia quart'ultimo, ci sono ancora ben otto punti di distacco.