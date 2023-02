Fiorentina - Bologna 1-2, la sintesi della partita

La Fiorentina alla terza sconfitta nelle ultime quattro giornate iniziano la gara subito in salita dopo un doppio salvataggio firmato da Pietro Terracciano e Luka Jović e un fallo di mano di Antonín Barák in area. È l'occasione giusta offerta al Bologna per spezzare l'equilibrio della partita. Riccardo Orsolini con freddezza non sbaglia il rigore e il vantaggio diventa realtà. Cinque minuti dopo Riccardo Saponara pareggia, ma al 47esimo Stefan Posch segna la rete decisiva.