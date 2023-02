Fiorentina - Empoli 1-1, la sintesi della partita

Sembrava essersi esaurita la pressione della Fiorentina, con il derby che stava per essere consegnato all'Empoli, ma i viola riescono ad acciuffare il pareggio a cinque minuti dallo scadere, non senza fortuna, conseguenza di un tiro-cross di Dodò finito sulla traversa. Dopo le sconfitte con Bologna e Juventus, la squadra di Italiano torna a mettere punti in cassaforte, mentre gli azzurri di Zanetti sono al secondo pareggio consecutivo dopo il 2-2 casalingo con lo Spezia.