Sassuolo - Napoli 0-2, la sintesi della partita

Il Napoli travolge anche il Sassuolo al termine di un incontro dove le reti, da entrambe le parti, avrebbero potuto essere molte di più.

Gara molto intensa, divertente e giocata su ritmi elevati. In campo giganteggiano Kvaratskhelia e Osimhen tra gli ospiti, non soltanto per i gol realizzati ma anche per la mole di azioni in cui sono stati protagonisti. Il nigeriano guida la classifica dei cannonieri con 18 reti.