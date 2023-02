Salernitana - Lazio 0-2, la sintesi della partita

La Lazio vince 0-2 sul campo della Salernitana grazie alla doppietta di Ciro Immobile e scavalca sia l'Atalanta sia la Roma, almeno in attesa della partita delle 20.45 all'Olimpico. Dopo la rete in Conference League contro il Cluj, Immobile ritrova il gol anche in campionato, dove da cinque partite non segnava né realizzava assist.