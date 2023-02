Inter - Milan 1-0, la sintesi della partita

Tra i nerazzurri Milan Škriniar torna titolare, con Darmian e Džeko preferiti a Dumfries e Lukaku. Pioli opta per il 3-5-2, lascia Rafael Leão in panchina e in attacco schiera Olivier Giroud e Divock Origi. Lautaro Martínez non solo segna la rete decisiva al 34esimo, ma si fa pericoloso impensierendo Ciprian Tătărușanu in diverse occasioni.