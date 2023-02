Inter-Udinese 3-1, la sintesi della partita

È l'ingresso in campo di Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoğl a trasformare la partita contro l'Udinese, che all'andata aveva battuto l'Inter 3-1. Dopo il cambio tra Romelu Lukaku e il Toro e tra Brozović e il giocatore turco, i nerazzurri realizzano prima il 2-1 con Mkhitaryan e poi il 3-1 grazie allo stesso argentino. All'ottavo minuto Barella va in area, entra in contrasto con Destiny Udogie e cade, ma per l'arbitro non è rigore. Al 16esimo traversone di Barella in area, Lukaku la passa al centro e Dumfries è fermato da Walace: l'arbitro controlla al Var e poi fischia il calcio di rigore. Se ne incarica Lukaku. Il tiro è centrale e Silvestri para, ma l'arbitro ordina di calciare di nuovo. Stavolta Lukaku colpisce una palla più angolata e trafigge il portiere: 1-0 per l'Inter.