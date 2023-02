Juventus - Torino 4-2, la sintesi della partita

Non fosse stata zavorrata da 15 punti di penalizzazione la Juventus veleggerebbe a quota 50 punti alle spalle del Napoli. Pochi per impensierire i partenopei, di certo sufficienti per guardare con ragionevole tranquillità alla qualificazione in Champions. I bianconeri, dopo il passaggio del turno in Europa League, centrano il quarto successo consecutivo e si impongono su un Torino che ha speso tutte le energie per conquistare il bottino pieno.

Una Juventus che ha riabbracciato Paul Pogba. Un'ovazione dello Stadium ha accolto il ritorno in campo del centrocampista, lanciato da Allegri al 69esimo. La sua ultima apparizione in bianconero risaliva al 2016, ora il nuovo inizio dopo il lunghissimo periodo di riabilitazione post-infortunio al ginocchio nello scorso luglio.