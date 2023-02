Monza-Milan 0-1, la sintesi della partita

Allo U-Power Stadium finisce con la vittoria del Milan il derby lombardo con il Monza al termine di una gara dai ritmi non troppo elevati, con gioco frammentato a centrocampo per i tanti interventi duri.

Supremazia rossonera nel possesso di palla, decide l'incontro Messias con un gol al volo per la squadra di Pioli al 31esimo.

Nella ripresa i brianzoli aumentano la pressione per cercare di trovare il pareggio che sfiorano al 72esimo colpendo un palo con Ciurria.

I rossoneri in cerca di continuità ripetono la buona la prestazione in Europa contro il Tottenham, mentre i brianzoli, nonostante fossero reduci dal successo in trasferta contro il Bologna, non sono riusciti a mettere i bastoni fra le ruote agli uomini di Pioli e vedono interrotta la striscia positiva di ben otto partite.

L'incontro è stato un “derby” particolarmente sentito, soprattutto dalla dirigenza del Monza, poiché Berlusconi e Galliani, proprietari dei rossoneri durante gli anni dominanti in Italia e in Europa, ora guidano i biancorossi che, anche grazie a loro, hanno ottenuto la storica promozione in A. Ecco il motivo per cui la squadra di mister Palladino non smette di sognare.