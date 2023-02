Monza - Sampdoria 2-2, la sintesi della partita

Il Monza ha 99 vite, quanti i minuti di gioco al termine dei quali agguanta il pareggio contro la Sampdoria grazie a un rigore fischiato nell'ultima azione della partita. Termina 2-2 all'U-Power Stadium una gara molto agonistica e muscolare. Un 2-2 raggiunto nel recupero dai "Bagai" di Palladino proprio come contro l'Inter il 7 gennaio scorso, anche se in quel caso il pareggio arrivò al 93esimo grazie a un'autorete di Dumfries. Nonostante il sostanziale equilibrio in campo, la doppietta di Manolo Gabbiadini costringe i biancorossi a inseguire per buona parte del tempo. La prima rete arriva al 12esimo del primo tempo, quindi Petagna pareggia al 32esimo. Nel secondo tempo Gabbiadini realizza la doppietta al 58esimo e Pessina segna il rigore del pareggio al 99esimo.