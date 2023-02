Sampdoria-Bologna 1-2, la sintesi della partita

Vittoria importante per il Bologna che sembrava aver perso le redini della partita. È Orsolini, quasi a tempo scaduto, a regalare i 3 punti alla squadra di Thiago Motta rendendo tutto ulteriormente complicato per la Sampdoria di Stankovic. Dopo i primi 45 minuti conduce il Bologna per 1-0. La partita comincia con due grandi occasioni da gol in favore della Sampdoria, entrambe a firma di Gabbiadini, ma non sfruttate. Archiviata la prima fase del match nel segno dei blucerchiati, gli emiliani prendono pian piano in mano le redini del gioco trovando il gol del vantaggio al minuto 27 grazie a un gran tiro di Soriano dai 20 metri su azione di calcio d'angolo.