Verona - Lazio 1-1, la sintesi della partita

La Lazio pareggia in casa di un veemente Verona e non riesce a scavalcare la Roma al terzo posto in classifica. La squadra di Sarri si consola però con un punticino di vantaggio guadagnato su Atalanta e Milan che le varrebbe comunque un posto in zona Champions League. Un punto anche per il Verona che si porta a -4 dallo Spezia. Una partita equilibrata nel primo tempo, con i biancocelesti capaci di trovare il gol al 45esimo con Pedro. Nella ripresa la squadra di Zaffaroni aggredisce subito e trova il pari con l'esordiente Ngonge, sfiorando la vittoria con un palo clamoroso di Lazovic.