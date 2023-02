Carlo Nordio: "Non posso pronunciarmi oggi sul 41-bis per Cospito" - Video

"C'e' un'indagine aperta dalla procura di Roma, questa notizia è un elemento di novità. A questo punto, per doveroso rispetto del lavoro degli inquirenti, non possiamo non tenerne conto". Lo ha detto il Guardasigilli Carlo Nordio, nella sua informativa alla Camera sul caso Cospito, in merito al fascicolo di indagine aperto dai pm alla luce dell' esposto presentato dal parlamentare dei Verdi Angelo Bonelli in relazione alla vicenda del deputato di Fdi Giovanni Donzelli. "In linea di principio tutti gli atti riferibili ai detenuti in regime di 41 bis sono per loro per loro natura sensibili - ha detto il ministro - ragion per cui, ai fini della loro ostensione, occorre una preventiva verifica e una valutazione del loro contenuto. A partire da questo dato - ha aggiunto - esiste però una pluralità di aspetti che meritano doverosi approfondimenti: bisogna comprendere di che tipo di atti si tratti, quale livello di segretezza essi abbiano, se e chi potesse averne conoscenze e se il destinatario potesse a sua volta divulgarli o condividerli con terzi. Già nella giornata di ieri - ha ricordato Nordio - ho chiesto al mio capo di gabinetto di ricostruire quanto e' accaduto: questi quesiti attengono ad una materia complessa, delicata e suscettibile per alcuni aspetti di diverse interpretazioni". Dai banchi delle opposizioni si è subito levato un boato di protesta.

“Noi non abbiamo messo in discussione di mantenere il 41 bis”, aveva affermato in precedenza Nordio nel corso dell'intervento in aula,"È una legge dello stato e costituisce un elemento normativo non trattabile. La possibilità di mutare questa normativa è inesistente. E lo è ancora di più se dovessimo collegare questo mutamento ai disordini che si sono creati in questi giorni da parte degli anarco-insurrezionalisti. Si tratta di intimidazioni nei confronti della quale lo Stato deve avere la massima fermezza".

Sulla revoca del carcere duro a Cospito, ha spigeato che "l'opinione prevalente di oggi è che il ministro non può pronunciarsi se prima non ha acquisito i pareri delle Autorità giudiziarie competenti” ma il procuratore generale di Torino "ci ha fatto sapere telefonicamente che non è in grado oggi di inviarci il suo parere ma domani, per cui io oggi non sono in grado di rispondere al quesito" sulla richiesta di revoca del 41bis avanzata al ministero dalla difesa di Alfredo Cospito. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso dell'informativa in aula alla Camera dei deputati. Alfredo Cospito, ha aggiunto, è al 41 bis sulla base di un'istruttoria da cui è emerso che "il detenuto ha fornito positiva dimostrazione di essere perfettamente in grado di collegarsi con l'esterno anche in costanza di detenzione".