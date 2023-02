Il carro armato "incappucciato", le truppe ucraine proteggono il cannone con cappelli e sciarpe

Testo del post: "Trucchi utili per la vita".

Video del gelo e neve sul fronte: il rischio di danni all'artiglieria ed un carro armato letteralmente "incappucciato", le truppe ucraine usano anche cappelli e sciarpe, per cercare di proteggere il cannone del tank.

La curiosa "protezione" del mezzo militare arrangiandosi. Le temperature molto rigide e la necessità di mantenere utilizzabili (ed operativi) i mezzi sul vasto fronte dell'Est dell'Ucraina.

La corsa di Kiev per avere i nuovi carri armati

A gennaio l'annuncio che la Germania ha accettato di fornire a Kiev i carri Leopard 2, con gli Usa che hanno annunciato l'invio di 31 M1 Abrams. Da Londra invece, promesso l'arrivo dei Challenger. La prima a muoversi in velocità sembra essere stata invece l'Olanda, con il primo lotto di carri armati Leopard-1 A5 che Paesi Bassi, Danimarca e Germania stanno acquistando per l'Ucraina, e che sarà consegnato il prima possibile. L'annuncio pochi giorni fa del primo ministro olandese, Mark Rutte: "Non appena il primo lotto (di carri armati Leopard) sarà pronto per il combattimento, sarà consegnato in Ucraina, vogliamo farlo il prima possibile".