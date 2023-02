Tiro a segno sui carri armati russi

I carri armati russi avanzano sulla pianura ghiacciata, ma diventano facile bersaglio dei missili ucraini. E' panico: tra le lamiere fumanti dei mezzi corazzati, i soldati sotto tiro tentano una fuga disperata.

Siamo nei pressi della città di Vuhledar, nell'est ucraino, e questo è un video girato con un drone e pubblicato dalla 72ma brigata meccanizzata dell'esercito di Kiev. Non è possibile dire quali armi siano usate per colpire i carri russi, ma la loro efficacia è evidente.

L'agenzia Reuters, che ha diffuso il video, ha verificato il luogo dove è stato girato - Vuhledar è a circa 150 km a sudest di Bakhmut - ma non è in grado di confermarne la data. Le forze russe hanno fatto progressi nel tentativo di circondare Bakhmut ma non sono riuscite a rompere le linee di difesa ucraine: anzi hanno subito forti perdite cercando di avanzare in campo aperto.