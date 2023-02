La demolizione del bunker del boss dei casalesi Michele Zagaria

Ruspe in azione nella villetta di Via Mascagni, dove si trova il bunker sotterraneo utilizzato dal boss dei casalesi durante la latitanza. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, presente a Casapesenna: “La demolizione della casa del boss Michele Zagaria ha un valore altamente simbolico e pedagogico, io sono qui per raccogliere i meriti altrui, di coloro che nelle istituzioni hanno raccolto le sinergie, come il prefetto, la regione”. Video di Paolo Manzo.