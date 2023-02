I Caschi Bianchi a Salqin, ad ovest di Iblid, portano in salvo una bambina

Il capo delle Nazioni Unite ha lanciato un appello da 397 milioni di dollari per aiutare quasi 5 milioni di sopravvissuti al devastante terremoto nella Siria nord-occidentale controllata dai ribelli, che hanno ricevuto pochissima assistenza a causa delle profonde divisioni esacerbate dalla guerra che dura da 12 anni nel Paese. Il Segretario Generale Antonio Guterres ha annunciato l'appello dopo aver accolto con favore un accordo tra le Nazioni Unite e il Presidente siriano Bashar Assad per l'apertura di due nuovi punti di passaggio dalla Turchia per un periodo iniziale di tre mesi. Alle Nazioni Unite è stato permesso, fino ad ora, di consegnare gli aiuti all'area nord-occidentale di Idlib solo attraverso un unico valico a Bab Al-Hawa. Ciò è dovuto alla posizione dell'alleato siriano, la Russia.