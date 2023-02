Caso Cospito, Nordio: "Limitata divulgazione esula da segreto Stato"

"La rilevata apposizione di limitata divulgazione è una formulazione che esula dalla materia del segreto di Stato e dalla classificazione di segretezza, ed è inidonea a connotare la documentazione come atto classificato. Si tratta di una mera prassi amministrativa in uso al Dap". Lo ha ribadito il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando, nella sua informativa alla Camera, dei documenti al centro della vicenda che ha visto coinvolti il deputato Fdi, Giovanni Donzelli, e il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.

Per quanto riguarda le condizioni di salute di Alfredo Cospito, rivocerato nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, “sono monitorate in tempo reale”, ha detto Carlo Nordio, ministro della Giustizia, nel corso dell'informativa in aula alla Camera.

Cospito "è autonomo nella deambulazione e sono richiesti esami ematici e terapia che al momento accetta solo parzialmente", ha aggiunto. "Ha ripreso integratori di potassio e i valori sono risaliti di poco, successivamente i medici hanno rilevato che ha migliorato notevolmente il quadro clinico. Dalla notte successiva, il 14 febbraio, risulta che Cospito ha assunto yogurt con miele e oggi potassio, zucchero e sale e che riprenderà l'assunzione di integratori personali". "Non emerge alcun decadimento cognitivo - ha detto ancora il ministro - unico elemento valutabile ai fini dell'incidenza della pericolosità sociale".