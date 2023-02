Chiara Ferragni arriva a Sanremo e mostra il dietro le quinte del Teatro Ariston

La blogger e imprenditrice Chiara Ferragni, tra gli ospiti più attesi del 73esimo Festival di Sanremo, in programma dal 7 all'11 febbraio, è arrivata al teatro Ariston. L'influencer racconta in una storia Instragram il “camerino” del Teatro Ariston riprendendo il suo “angolo portafortuna”. La settimana prossima, affiancherà Amadeus come co-conduttrice. Fedez, invece, è stato avvistato qualche giorno fa mentre passeggiava in città a via Matteotti. A quanto si apprende, i Ferragnez avrebbero affittato una villa sulle alture, nel Comune di Cipressa, lontano dal caos di Sanremo, per trascorrere lì la settimana del Festival.