Come ci trasformiamo in Karma B prima di "Ciao Maschio" su Rai 1

Venti anni di amicizia e di lavoro alle spalle per il duo Karma B, le drag queen che ogni sabato affiancano Nunzia De Girolamo nella trasmissione “Ciao Maschio”. Loro sono i cantanti siciliani Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi. Nel video la divertente trasformazione a partire dl trucco, si completata con tiranti e parrucche. Il duo di opinioniste, rivelazione nella scorsa stagione del programma, sono in realtà una ventennale coppia artistica apparsa in numerosi programmi televisivi, ma soprattutto presenti nella scena teatrale italiana da anni.