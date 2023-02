Maxi caduta alla Etoile de Bessèges. Ciclista rimane appeso a un ponte

Caduta di gruppo durante la seconda frazione della corsa ‘Étoile deBesseges’ in Francia. La tappa è stata neutralizzata.

Gli organizzatori, visto che le ambulanze erano tutte impegnate nei soccorsi, hanno preferito fermare la corsa a 22 chilometri dal traguardo, dove all'altezza di una strettoia su un ponticello una caduta ha provocato un groviglio tra i componenti del gruppo di testa. Un corridore è rimasto appeso alla spalletta del ponte per qualche minuto.

La maggior parte dei corridori coinvolti è risalita in sella per raggiungere i traguardo mentre per tre di loro è stato necessario l'intervento delle ambulanze per trauma cranico, lussazione alla spalla e frattura alla clavicola.