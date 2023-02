Ciclone Gabrielle devasta la Nuova Zelanda: in pochi secondi il ponte viene trascinato dall'acqua

La strada ha iniziato a curvare e in poco tempo non c'era più. È il racconto di quanti hanno assistito alla distruzione del ponte ai media neozelandesi. Si tratta di Rakaiatai Road, a nord-est di Dannevirke, nel distretto di Manawatu-Wanganui, Isola del Nord della Nuova Zelanda. Le immagini mostrano il momento esatto in cui la struttura cede alla spinta dell'acqua e al cumulo di detriti che fa leva sul ponte. È uno dei danni del ciclone Gabrielle che finora ha ucciso, almeno quattro persone tra cui un bambino travolto dall'acqua alta a Eskdale, nella baia di Hawke.