Wuhan, la protesta degli anziani contro il taglio dei sussidi sanitari

Il taglio dei sussidi per le spese mediche ha innescato una serie di proteste in Cina, a partire da Wuhan, la città nota per il primo focolaio della pandemia di Covid-19. A protestare contro le autorità provinciali sono, in gran parte, anziani, come emerge dalle immagini diffuse sui social cinesi. Il piano che abbassa la soglia di prestazioni sanitarie per cui è possibile chiedere il rimborso avrebbe come scopo quello di estendere i sussidi a un numero maggiore di aree, ma giunge al termine dell'ondata di contagi di dicembre e gennaio che ha messo sotto forte stress il sistema sanitario e ha provocato un picco di decessi, in gran parte proprio tra gli anziani, il cui numero è stato fortemente sottostimato dalle autorità cinesi.

Le manifestazioni contro i tagli ai sussidi per le spese mediche sono le prime dalle proteste anti-lockdown di fine novembre scorso che hanno spinto il governo centrale a eliminare le linee restrittive della politica di zero Covid.